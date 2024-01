Inter, Cambiaso fa la battuta: frecciata su finale di Champions League

Inter e Juventus si stanno contendendo lo scudetto con lo scontro diretto in programma il 4 febbraio a San Siro che si preannuncia scoppiettante. Cambiaso, in occasione di una sponsorizzazione tra il club bianconero e EA Sports, ha lanciato una frecciatina ai nerazzurri in riferimento alla finale di Champions League persa con il Manchester City

FRECCIATA SIMPATICA – Inter e Juventus duellano sul campo per lo scudetto, in attesa dello scontro diretto in programma il prossimo 4 febbraio a San Siro. Le due squadre anche fuori dal campo sono al centro di mille polemiche arbitrali, come certifica quasi ogni giorno una certa stampa sportiva. Insomma, la tensione è alle stelle e la rivalità come sempre è molto accesa. Ecco allora che arriva un’altra frecciatina da casa Juventus e il protagonista è Andrea Cambiaso. In occasione di una sponsorizzazione tra il club torinese e EA Sports, il difensore nel suo undici ideale ha inserito a centrocampi Rodri, specificando «per il gol in finale». La finale è appunto quella persa dall’Inter a Istanbul contro il Manchester City lo scorso 10 giugno.