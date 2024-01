Inter, polemiche assurde siano motivazione: fuori l’orgoglio!

L’accerchiamento mediatico nei confronti dell’Inter (meritatamente) capolista sta raggiungendo livelli imbarazzanti. E deve ora diventare uno stimolo per permettere alla squadra di tirare fuori ulteriormente l’orgoglio.

ACCERCHIAMENTO – Poche volte nella storia della Serie A si è visto un accerchiamento simile rispetto a quello che sta subendo l’Inter. Nettamente la squadra più forte del campionato, con i migliori numeri e meritatamente in testa alla classifica, la squadra di Simone Inzaghi sta subendo polemiche imbarazzanti sugli episodi da parte dei detrattori. Unico modo per cercare di scardinare una squadra fin qui quasi perfetta, con ben 48 punti conquistati in 19 giornate. Un accerchiamento che ora l’Inter deve trasformare a proprio favore.

MOTIVAZIONE – Il modo migliore per rispondere alle insinuazioni è, come sempre, il campo. Con l’Inter che è adesso chiamata a una serie di gare piuttosto complicate: a partire dalla doppia trasferta contro Monza e Fiorentina, passando poi per la gara contro la Juventus a San Siro e la trasferta contro la Roma. Il tutto intervallato dalla Supercoppa Italiana a Riad in programma venerdì 19 con la semifinale contro la Lazio. Ecco quindi che l’Inter deve prendere motivazione e spingere il proprio orgoglio per avere un’arma in più contro i detrattori. E per cercare di dare uno strappo importante al campionato.