Inter, cambi in vista nel CdA: due nuovi consiglieri da OakTree – TS

Sul “Tuttosport” si parla delle questioni societarie di casa Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano, sono pronti due nuovi ingressi nel CdA: si tratta di due rappresentanti del fondo OakTree

INGRESSO – Arrivano aggiornamenti in merito alla situazione societaria dell’Inter. Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, i nerazzurri avrebbero convocato una riunione del CdA per l’8 luglio: all’ordine del giorno l’approvazione della nomina di due nuovi consiglieri, e la modifica di alcuni punti dello statuto. Le nuove deliberazioni sono figlie dell’ingresso in società di OakTree, che rileverà le quote adesso appartenenti a Lionrock. Il fondo americano, infatti, non è “solo” un maxi-finanziatore, ma è destinato ad assumere una posizione importante all’interno del CdA nerazzurro

CONSIGLIERI – La partecipazione di OakTree è destinata a crescere e, entro il 2024, potrebbe arrivare al 50%. Nel CdA nerazzurro, inoltre, entreranno due consiglieri in rappresentanza del fondo OakTree: uno di questi, riferisce il “Tuttosport” dovrebbe essere Carlo Marchetti. In uscita dal CdA, invece, Tom Pitts di LionRock.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport