Inter, con Pastorello ieri non si è parlato del possibile ritorno di Keita – CdS

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile ritorno di Keita Balde all’Inter, a seguito di un presunto incontro tra lui e Simone Inzaghi. Il “Corriere dello Sport” esclude questa possibilità.

ESCLUSO IL RITORNO – Ieri la notizia di un possibile incontro avvenuto a Capri tra l’ex Keita Balde e il nuovo tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. Inoltre, sempre ieri, l’incontro tra la dirigenza nerazzurra e Pastorello, procuratore del ragazzo (così come anche di Joao Mario e Sebastiano Esposito). Secondo il quotidiano romano non trova conferme la possibilità che ieri in Viale della Liberazione si sia parlato dell’attaccante senegalese.

Fonte: Corriere dello Sport