Inter-Cagliari, Darmian trova il terzo centro stagionale. Hakimi doppio 5

Inter-Cagliari 1-0 è la vittoria dei “contiani” nonostante l’estetica di Stefano Sensi e Christian Eriksen. L’Inter la risolve con la concretezza, in particolare degli esterni. Da Hakimi a Darmian, i nerazzurri ritrovano certezze.

DA FASCIA A FASCIA – Inter-Cagliari 1-0, minuto 77′ Achraf Hakimi raccoglie la sponda di Romelu Lukaku e pesca all’interno dell’area di rigore Matteo Darmian, l’asso della manica di Antonio Conte che tre giorni prima si era messo a disposizione del mister giocando centrale difensivo. Con il gol di ieri Darmian trova la terza marcatura stagionale, la seconda in campionato portando a quattro il suo contributo stagionale (ad oggi due reti e due assist). Altro dato importante arriva da Achraf Hakimi, autore dell’assist, non ne metteva a segno uno dallo scorso settembre. In questa stagione è arrivato a quota cinque, così come il numero di gol: come lui solo altri tre all’Inter sono riusciti a realizzare almeno cinque gol e cinque assist in Serie A.