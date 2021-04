Inter-Cagliari 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter batte 1-0 il Cagliari e ottiene l’undicesima vittoria consecutiva in Serie A. Dal perfetto record nel girone di ritorno dei nerazzurri si parte con i dati statistici, ma non è solo l’unico sulla vittoria di ieri.

DUE – I gol in questa Serie A di Matteo Darmian, che col pesantissimo 1-0 di Inter-Cagliari ha bissato la rete al Genoa. Soltanto nella stagione 2014-2015, l’ultima al Torino, aveva segnato più di una volta in campionato. Anche lì erano state due, che sommate alle tre in Europa League fanno cinque ossia il suo record stagionale. In questa è a tre, contando quello al Borussia Monchengladbach in Champions League.

DUE – Le volte, negli ultimi dieci campionati, che l’Inter è riuscita a vincere entrambe le partite contro il Cagliari. La doppietta si era ripetuta soltanto nella stagione 2017-2018, con 1-3 alla Sardegna Arena il 25 novembre 2017 e 4-0 al Meazza il 17 aprile 2018. Poi i sardi avevano sempre strappato almeno un punto (non contando il 2015-2016, dove erano in Serie B).

SEI – I successi di fila dell’Inter con un gol di scarto. La serie, iniziata con l’1-2 di Parma, è proseguita battendo Atalanta (1-0), Torino (1-2), Bologna (0-1) e Sassuolo (2-1), oltre a ieri. Eguagliato quanto fatto da Roberto Mancini, che chiuse il 2014-2015 battendo 4-3 l’Empoli per poi vincere le prime cinque del 2015-2016 tutte di misura: 1-0 all’Atalanta, 1-2 al Carpi, 1-0 al Milan, 0-1 al Chievo e 1-0 al Verona.

UNDICI – Le vittorie consecutive dell’Inter nelle prime partite del girone di ritorno. Superato il record del Milan nella stagione 1989-1990, che si era fermato a dieci. È un doppio record, perché nella storia della Serie A nessuna squadra ha vinto così tante partite di fila nel solo girone di ritorno (anche non partendo dall’inizio).

VENTINOVE – Gli Inter-Cagliari consecutivi al Meazza con almeno un gol da parte dei nerazzurri. La striscia è iniziata il 13 settembre 1992, con una vittoria per 3-1, dopo che l’8 marzo dello stesso anno era finita 0-0. Si è giocato non solo in Serie A, ma anche in Coppa Italia e Coppa UEFA.