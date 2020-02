Inter batte… Inter (Miami): primo round ai nerazzurri contro Beckham

Condividi questo articolo

Va all’Inter il “primo round” della disputa contro l’Inter Miami, squadra della Major League Soccer il cui proprietario è l’ex calciatore David Beckham. Secondo quanto riporta il sito web Calcio e Finanza, la squadra della Florida potrebbe essere costretta a cambiare nome.

PRIMO ROUND – Dopo la grande vittoria per 4-2 nel derby di ieri sera, l’Inter ottiene una seconda vittoria nel giro di due giorni, questa volta però in tribunale. È infatti arrivata la prima sentenza riguardo alla disputa sul nome avviata contro l’Inter Miami, squadra della MLS il cui proprietario è David Beckham. Proprio gli avvocati della lega calcistica americana hanno difeso la squadra dell’ex giocatore, affermando come il termine “Inter” sia generico e che venga utilizzato da diverse squadre in tutto il mondo. La tesi è stata però rigettata e ora gli avvocati della Major League Soccer dovranno trovare un’argomentazione più convincente. Se non dovessero riuscirci, allora Beckham sarà costretto a cambiare nome alla sua squadra in quanto la legge sui marchi impone che un brand, per essere registrato, debba essere riconoscibile e in grado di essere distinto da quelli della concorrenza.