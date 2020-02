Trevisani (Sky): “Inter puÃ² vincere Scudetto per tre motivi. Brozovic…”

Trevisani (Sky): “Inter può vincere Scudetto per tre motivi. Brozovic…”

Riccardo Trevisani, giornalista e commentatore di Sky – voce anche del derby di ieri sera insieme a Lele Adani – ha parlato negli studi di “Sky Sport 24” delle possibilità dell’Inter di vincere lo Scudetto e delle ultime prestazioni di Marcelo Brozovic.

POSSIBILITÀ SCUDETTO – Dopo i risultati dell’ultima giornata, è sempre più lotta a tre per lo Scudetto. Tra i tanti addetti ai lavori che hanno commentato la situazione attuale al vertice del campionato, anche il commentatore televisivo di “Sky Sport” Riccardo Trevisani – voce del derby di ieri sera insieme a Lele Adani – ha spiegato i motivi per i quali l’Inter può credere alla vittoria finale: «Entrambi gli scontri diretti per i nerazzurri contro Lazio e Juventus sono in trasferta, dove l’Inter ha fatto meglio. L’Inter può vincere lo Scudetto perché ha un allenatore fantastico e tutti in società hanno una fame incredibile. Inoltre hanno la coppia d’attacco più forte del campionato, Lukaku e Lautaro Martinez. Il belga ieri ha fatto una partita un po’ in sordina, ma quando è stato il momento di fare la differenza l’ha fatta. Brozovic ha fatto una partita molto più buona, è una calamita per il Milan visto che dei tre gol in campionato ne ha fatti due. Quello di ieri è un grande gol, è un giocatore determinante e probabilmente è il più insostituibile di tutti nell’Inter. Si è anche visto a Udine, dove con lui la squadra è cambiata totalmente e ha fatto due gol».