Sensi gasato post Inter-Milan: “Che emozioni! Milano è nerazzurra”

Dopo la grande rimonta con vittoria nerazzurra per 4-2 in Inter-Milan, Stefano Sensi ha voluto sfogare tutta la sua gioia attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, con la foto dei festeggiamenti della squadra e un commento da vero cuore nerazzurro.

GRANDI EMOZIONI – Nonostante non sia sceso in campo per tutta la partita, Stefano Sensi è rimasto profondamente colpito dalla prestazione dei suoi compagni di squadra nel derby Inter-Milan. Il centrocampista ha voluto poi, al termine della sfida, sfogare tutte le sue emozioni per la sfida attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, sul quale ha caricato una foto dei festeggiamenti post rimonta. “Che partita! Che derby! Che gruppo e quante emozioni. MILANO È NERAZZURRA!”. Parole che sicuramente in queste ore saranno nella testa di tutti i tifosi dell’Inter e che corrispondono a verità. Con la vittoria di ieri sono infatti quattro i derby consecutivi vinti dai nerazzurri, mentre i rossoneri non provano più la gioia di un trionfo nella stracittadina da ben quattro anni.