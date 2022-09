Inter, attenzione aumentata su tre giocatori: prestazioni non gradite – TS

L’inizio di stagione dell’Inter, come purtroppo noto a tutti, non è certo all’altezza delle aspettative. Nel riepilogo di cosa non va, Tuttosport indica tre giocatori ai quali la società chiede un cambio di passo.

SOTTOTONO – Fra i tanti giocatori che hanno cominciato male la stagione con l’Inter c’è senza dubbio Alessandro Bastoni. Poca concentrazione, qualche errore di troppo e la reazione stizzita al cambio al 31′ con l’Udinese (vedi articolo). Come riporta Tuttosport, la società non ha gradito né le sue prestazioni né quelle di Nicolò Barella. A loro si chiede un deciso cambio di marcia già da Inter-Roma, visto che sono apparsi molto al di sotto dei loro standard. Barella, peraltro, potrebbe pagare un rendimento scadente anche con l’Italia stasera (vedi articolo). Un terzo giocatore sotto la lente d’ingrandimento è Joaquin Correa. Su di lui è soprattutto Simone Inzaghi a chiedere qualcosa in più, avendolo voluto fortemente (pagato trentuno milioni) e difeso in estate per poterlo trattenere. All’Inter il Tucu ha collezionato il magro bottino di appena otto gol in quarantacinque presenze.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini