Ungheria-Italia, fuori Barella! Un altro cambio di formazione lato Inter – CdS

Ungheria-Italia stasera alle 20.45 darà la vincente del Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League, ossia la qualificata alle Finals. Secondo il Corriere dello Sport previsti due titolari sui quattro convocati dell’Inter, con Barella fuori.

LE NOVITÀ – Per Ungheria-Italia l’intenzione di Roberto Mancini è quella di confermare il 3-5-2 visto venerdì nella vittoria per 1-0 con l’Inghilterra. In attacco coppia nuova di zecca, con il goleador di San Siro Giacomo Raspadori accanto a Wilfried Gnonto. Come giocatori dell’Inter avvicendamento tra Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, col primo che aveva giocato al Meazza. Nicolò Barella, che non ha convinto, dovrebbe essere sostituito da Tommaso Pobega. Sulla sinistra invece va verso la conferma Federico Dimarco, uno dei più positivi nell’ultima uscita degli Azzurri. Questa la probabile formazione di Mancini per Ungheria-Italia, secondo il Corriere dello Sport: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Pobega, Dimarco; Gnonto, Raspadori.

Fonte: Corriere dello Sport