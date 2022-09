Bastoni, forte reazione dopo la sostituzione: Gosens placa, ma c’è di più

Bastoni non ha digerito la sostituzione al 30′ in Udinese-Inter mostrando tutta la sua frustrazione in panchina. Il difensore era ammonito e certamente non stava giocando la sua miglior partita ma lo stato d’animo dice molto sul momento della squadra di Inzaghi

NERVOSISMO – Alessandro Bastoni non ha digerito la sostituzione alla mezz’ora del primo tempo in Udinese-Inter, cambio giustificato da Simone Inzaghi con il cartellino giallo rimediato dal difensore e da Enrikh Mkhitaryan, sostituito come il compagno (QUI le dichiarazioni del tecnico nerazzurro). Bastoni in panchina ha mostrato tutta la sua frustrazione con una reazione forte e nervosa, placata solo in parte da Robin Gosens che ha provato a ricordare al compagno di avere le telecamere addosso.

SEGNALI – Una reazione normalissima, come se ne vedono tante, e che dato il momento e l’inusuale sostituzione ci sta tutta. Certamente però non si può sorvolare su un elemento: il nervosismo di Bastoni non è solo dettato dal momento specifico ma denota un malcontento generale che indubbiamente non appartiene solo a lui. Anche in campo determinati atteggiamenti sono indice di poca serenità. Sicuramente i risultati incidono e bisognerà lavorare sia su quello sia sull’aspetto psicologico.