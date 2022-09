Bellanova attende una chance con l’Inter ma non solo: possibile sia oggi – CdS

Bellanova ha collezionato appena ventiquattro minuti con l’Inter, in due spezzoni di partita. Oggi, però, potrebbe avere la prima maglia da titolare in stagione con l’Italia Under-21.

IN CAMPO? – Alle 15.30, a Castel di Sangro, l’Italia Under-21 affronta i pari età del Giappone in una partita amichevole. Non certo un impegno di livello, con il commissario tecnico Paolo Nicolato che dopo la sconfitta con l’Inghilterra (vedi articolo) potrebbe fare dei cambi. Fra le novità segnalate dal Corriere dello Sport possibile ci sia spazio anche per Raoul Bellanova. Il laterale dell’Inter in stagione è finora sempre subentrato: undici minuti con la Cremonese, tredici col Torino e ventidue giovedì sempre con gli Azzurrini. Questa la probabile formazione di Nicolato per Italia-Giappone Under-21, secondo il Corriere dello Sport: Turati; Okoli, Scalvini, Viti; Bellanova, Bove, Rovella, Fagioli, Udogie; Colombo, Cambiaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio M. Splendore