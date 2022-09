Inter-Roma, Mourinho punta su Abraham con possibile sorpresa – CdS

Cinque giorni a Inter-Roma, ripresa della Serie A fissata per le 18 di sabato. Al Meazza Mourinho schiererà Abraham, ma non è esclusa una possibile scelta a sorpresa in attacco: la ipotizza il Corriere dello Sport.

PIÙ OFFENSIVO – Tammy Abraham sarà titolare in Inter-Roma, nonostante un inizio di stagione altalenante. Il centravanti al momento è con l’Inghilterra, che stasera giocherà una partita “inutile” (è già retrocessa dalla Lega A di UEFA Nations League) a Wembley contro la Germania. Non è scontata la sua presenza dal 1′, avendo Harry Kane davanti, ma Abraham spera di poter avere del minutaggio. Poi tornerà da José Mourinho, che di lui si fida senza grosse discussioni. La sorpresa può essere vederlo titolare assieme ad Andrea Belotti, coppia testata per tre spezzoni di partita ma mai dal 1′. L’attaccante ex Torino può sfruttare le non perfette di condizioni di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini per partire titolare accanto ad Abraham in Inter-Roma, secondo il Corriere dello Sport.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo