Bellanova, spezzone con l’Italia U21. Ma non impedisce il KO degli azzurrini

Crollo in amichevole per l’Italia Under 21, che perde contro i pari età dell’Inghilterra per 0-2. Presente in campo per uno spezzone di gara anche Raoul Bellanova, esterno destro dell’Inter.

CROLLO – Dura di fatto cinque minuti l’amichevole tra Italia e Inghilterra Under 21. I due gol che decidono la sfida in favore dei britannici, infatti, arrivano al 3′ e al 5′ e sono entrambi firmati da Brewer. Non arriva poi la reazione degli azzurrini, nonostante anche i tanti cambi decisi dal CT Nicolato. Tra questi anche Raoul Bellanova. L’esterno destro dell’Inter ha infatti preso il posto di Vignato al 68′, non riuscendo però a incidere.