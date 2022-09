FOTO – Inter, omaggio a uno degli eroi del Triplete dopo il suo ritiro

È un giorno sicuramente triste, quello di oggi, per il mondo del calcio. Uno degli eroi del Triplete dell’Inter, infatti, ha annunciato oggi il suo ritiro ufficiale. Si tratta nientemeno che di Goran Pandev. I nerazzurri hanno voluto omaggiarlo per quanto fatto con la società.

CHE VIAGGIO! – “Dalla Primavera al Tetto del Mondo“, queste le parole dedicate dall’Inter a uno degli eroi del Triplete del 2010. Ovvero Goran Pandev, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e poi tornato dopo l’esperienza alla Lazio. Nell’inverno di quel 2010 che si concluse poi con la vittoria del Mondiale per Club, passando per la storica vittoria della UEFA Champions League e non solo. Oggi l’attaccante macedone ha annunciato il suo ritiro ufficiale. Non poteva mancare l’omaggio della società.

Questo il Tweet dedicato dal club a Goran Pandev.