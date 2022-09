Dzeko pronto per la Bosnia e per l’Inter: «Sono in ottima forma»

Edin Dzeko è pronto per scendere in campo domani sera alle ore 20.45 contro il Montenegro. L’attaccante dell’Inter, in conferenza stampa, si è soffermato anche sul suo stato di forma.

STATO DI FORMA – Edin Dzeko si sente pronto per il doppio impegno prima con la sua Bosnia, in UEFA Nations League, e poi con l’Inter al rientro. Dove affronterà quella Roma nella quale ha a lungo giocato. L’attaccante nerazzurro, in conferenza stampa, si è soffermato sul suo stato di forma attuale: «Per quanto riguarda la mia forma, nella gara di andata contro il Montenegro non ero al 100%. Ora invece mi sento fisicamente molto meglio, sono pronto».

Fonte Sport.avaz.ba