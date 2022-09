Skriniar, nessuna sorpresa con la Slovacchia: ruolo prestigioso per lui

Anche la Slovacchia in campo questa sera, nella sfida contro l’Azerbaijan valevole per la UEFA Nations League. Nessuna sorpresa relativa a Milan Skriniar, che guiderà la difesa dal primo minuto. Con un ruolo decisamente di prestigio.

NESSUNA SORPRESA – Non poteva mancare Milan Skriniar alla guida della difesa della sua Slovacchia. Nazionale impegnata questa sera – ore 20.45 – contro l’Azerbaijan, nella sfida valevole per la UEFA Nations League. Il difensore dell’Inter sarà infatti in campo dal primo minuto con un ruolo di prestigio: sarà infatti lui a indossare la fascia da capitano della sua rappresentativa.