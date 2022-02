Inter, andamento dei prestiti: Sensi esordio da sogno, Males +2

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, con Sensi obbligatoriamente in copertina (vedi focus).

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend tendenzialmente positivo per i giocatori di proprietà dell’Inter attualmente in prestito in altre squadre. E il grande protagonista è ovviamente Stefano Sensi. Il nuovo 5 della Sampdoria parte titolare nella prima sfida con la nuova maglia, e dopo 7 minuti bagna il suo esordio con un gol. Una notizia che dalle parti di Milano non può che fare piacere, augurandosi che sia di buon auspicio. E una prova positiva la sfodera anche Dalbert: nell’inedito ruolo di mezzala prende un cartellino giallo ma serve anche un assist nella vittoria corsara del Cagliari a Bergamo. Addirittura meglio fa Darian Males, che piazza due assist nel primo tempo di Basilea-Sion, contribuendo a ribaltare lo svantaggio iniziale. Infine, altri minuti nelle gambe per Tybo Persyn col KVC Westerlo: il belga non giocava in due gare di fila da oltre cinque mesi.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Sampdoria-Sassuolo 4-0: titolare, 90′ in campo, 1 gol

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Roma-Genoa 0-0: titolare, 90′ in campo, un’ammonizione

DALBERT HENRIQUE (D) – Atalanta-Cagliari 1-2: titolare, sostituito al 78′, 1 assist, un’ammonizione

ANDREA PINAMONTI (A) – Bologna-Empoli 0-0: titolare, sostituito all’87’

EDDIE SALCEDO (A) – Salernitana-Spezia 2-2: in panchina

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Spezia 2-2: non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Tondela-Benfica 1-3: titolare, 99′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Sion 3-3: non convocato

DARIAN MALES (C) – Basilea-Sion 3-3: titolare, sostituito al 64′, 2 assist

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Stade Rennais-Brest 2-0: non convocato

MARTIN SATRIANO (A) – Stade Rennais-Brest 2-0: in panchina, subentra al 60′

SAMUELE MULATTIERI (A) – Crotone-Cittadella 0-0: in panchina, subentra al 73′

MICHELE DI GREGORIO (P) – Cremonese-Monza 3-2: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Cremonese-Monza 3-2: non convocato

GAETANO ORISTANIO (A) – Roda-FC Volendam 1-1: titolare, sostituito al 62′

FILIP STANKOVIC (P) – Roda-FC Volendam 1-1: titolare, 90′ in campo

TIBO PERSYN (C) – KVC Westerlo-Lommel 3-0: in panchina, subentra al 66′