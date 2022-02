Moratti: «Mourinho farà bene anche a Roma. Il suo addio? Acqua passata»

Massimo Moratti, in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport al collega Andrea Ramazzotti, ha continuato a parlare del ritorno di José Mourinho a San Siro, per la prima volta da avversario dell’Inter (vedi prima parte dell’intervista).

IL SUO ADDIO – Moratti torna a parlare dell’addio di José Mourinho dopo aver conquistato la Champions League con l’Inter: «È andata così perché doveva andare così e perché lui aveva voglia di provare un’esperienza al Real Madrid. A distanza di tempo e a mente fredda dico che è finita nel migliore dei modi per tutti: lui era soddisfatto per i risultati di quella stagione e per la nuova sfida che aveva accettato. e proprio dovevamo separarci, un epilogo migliore non c’era. Non ha festeggiato la Champions League con noi? Acqua passata. La sua decisione l’aveva presa molto prima della finale, ma nelle settimane precedenti non ne avevamo mai parlato perché in quel mese di maggio eravamo in corsa per tre trofei e non volevo spezzare l’incantesimo».

CAPITALE – Moratti parla dell’esperienza di Mourinho a Roma: «La squadra adesso è migliorata e può disputare una buona seconda parte di stagione, ma farà bene. Vincerà qualcosa anche nella Capitale, la sua carriera parla per lui. La sua dote migliore? Al di là della capacità di far giocare bene la squadra e di esaltare i talenti, come per esempio quello di Zaniolo, direi che è eccezionale nel creare un rapporto forte con il gruppo».

UN EPISODIO – Moratti racconta un episodio legato, ovviamente, a José Mourinho: «Nell’anno del triplete, nel derby di ritorno, all’intervallo vincevamo 1-0, ma era stato espulso Sneijder e vedevo del nervosismo in campo. Scesi negli spogliatoi per tranquillizzare i ragazzi e trovai tutti seduti che ascoltavano Mourinho, non volava una mosca! Con la freddezza di un timoniere. Nella ripresa Pandev su punizione firmò il 2-0 e vincemmo».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

