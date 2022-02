Inter-Roma, la Coppa Italia (e Mourinho) per voltare pagina dopo il derby

Inter-Roma si giocherà alle ore 21. Il quarto di Coppa Italia, ancora in gara secca, non è solo la prima da ex per Mourinho al Meazza, ma anche una chance per superare il blackout nel derby.

DIMENTICARE I TRE MINUTI – Inter-Roma arriva a tre giorni dal derby e, in questo periodo, si è parlato solo di quanto avvenuto fra il 75′ e il 78′ contro il Milan e non del resto. Eppure ci sarebbe tanto da dire: stasera è la prima volta che José Mourinho torna al Meazza per una partita dell’Inter dal 9 maggio 2010 (4-3 al Chievo), per dirne una. Poi c’è in palio la semifinale di Coppa Italia, contro la vincente di Milan-Lazio, e non è una cosa da poco. Quindi c’è la possibilità di riscattare subito il derby, arrivando bene all’altro scontro diretto di sabato a Napoli. Ecco: da qui bisogna ripartire, lasciando da parte la stracittadina per riprendere la corsa.

IL TURNOVER NON ESISTE – In Inter-Roma, dopo la “lezione” con l’Empoli, non ci sarà una squadra sperimentale per Simone Inzaghi. Al massimo cambierà qualche giocatore per scelta, da Stefan de Vrij non certo infallibile ai due esterni (Ivan Perisic non è al meglio). Poi partirà dal 1′ quasi certamente Alexis Sanchez, rimasto fuori nel derby: da capire se al posto di Edin Dzeko o Lautaro Martinez. Di certo non sarà una formazione stravolta rispetto a sabato scorso, senza fare troppi calcoli in vista del Napoli. E anche lo stesso Mourinho nella Roma non ne cambierà tantissimi dal contestato 0-0 col Genoa (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Roma: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).