Sensi, in Sampdoria-Sassuolo esordio da trequartista e migliore in campo

Sensi ha fatto il suo esordio in maglia Sampdoria. E il primo impatto promette molto: da trequartista è stato il migliore in campo per la Lega Serie A.

ESORDIO COI FIOCCHI – Stefano Sensi ha iniziato il suo percorso di riabilitazione, per così dire. Il centrocampista aveva un bisogno disperato di trovare minuti di gioco e la Sampdoria di Giampaolo prometteva di essere l’ambiente ideale. La sua partita d’esordio col numero 5 blucerchiato ha confermato il potenziale. Con anche un piccolo regalo del destino: il gol dopo appena 7 minuti. Ma nella sua partita c’è stato molto altro.

TREQUARTISTA DINAMICO – La prima sorpresa è stata il ruolo. Era lecito aspettarsi Sensi sfruttato come regista basso o come interno di qualità. Giampaolo invece ha scelto di schierarlo trequartista nel 4-3-1-2. Un ruolo che effettivamente era scoperto nella sua rosa e che l’ex Inter ha le qualità per ricoprire. Anzi, ci nasce proprio nel ruolo, per poi essere spostato in mediana. Parliamo comunque di un modulo fuido, in cui il numero 5 ha svariato e si è proposto spesso e volentieri per aiutare la prima costruzione. Basta vedere la sua heatmap, presa dal report della Lega Serie A (che la produce specifica solo per l’MVP della squadra):

Per spiegare questa zona di gioco rispetto al ruolo, specifichiamo che la Samp non ha giocato con lo stile che ci si aspetta dal tecnico. La squadra infatti ha tenuto un baricentro molto basso (sui 35m in possesso avversario) e lasciato il 61% di possesso palla al Sassuolo. Inevitabile dunque che anche il trequartista si sia trovato a giocare sul cerchio di centrocampo. Ma come dicevamo si è mosso molto. Sensi è stato terzo per km percorsi con 11,832. Una partita di grande dinamismo. Il che spiega i suoi numeri.

TOCCHI CON QUALITÀ –Giampaolo gli ha dato fiducia, schierandolo titolare e lasciandolo in campo per tutta la partita. Fanno 99 minuti totali. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Evidente come si sia trovato sulla trequarti tanto quanto in impostazione bassa. In totale sono 54, con 26 passaggi riusciti di cui 13 in avanti, tutte voci in cui è secondo della squadra. Si è imposto subito come riferimento, per dirla in breve. In più è primo della partita per dribbling con 5 e secondo per passaggi chiave e occasioni da gol con 4. Un impatto qualitativo rilevante. Che promette di essere solo il primo passo.