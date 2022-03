Inter, andamento dei prestiti: Dalbert ‘sacrificato’, Stankovic batosta

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono in prestito nei principali campionati europei. Ecco un riassunto delle loro ultime prestazioni nel turno appena terminato, che vede poche gioie per loro, su tutti per Filip Stankovic.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend quasi completamente amaro per i giocatori dell’Inter in prestito nei principali campionati europei. Sorridono solo Sebastiano Esposito e Darian Males: sebbene quest’ultimo non sia sceso in campo, il Basilea ha battuto 2-0 il Servette. E ottima gara anche per Michele Di Gregorio, che tiene la porta imbattuta nel 4-0 del Monza sul Vicenza. In Serie A male Dalbert, che esce addirittura all’intervallo nella sconfitta del Cagliari in casa dello Spezia dopo aver causato un rigore. Turno infine da dimenticare anche per gli “olandesi”: Filip Stankovic subisce la bellezza di quattro gol nei primi 29 minuti di FC Volendam-Excelsior, e Gaetano Pio Oristanio esce addirittura al 35′ della prima frazione.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

STEFANO SENSI (C) – Sampdoria-Juventus 1-3: titolare, sostituito al 66′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Atalanta-Genoa 0-0: non convocato

DALBERT HENRIQUE (D) – Spezia-Cagliari 2-0: titolare, sostituito all’intervallo

ANDREA PINAMONTI (A) – Milan-Empoli 1-0: titolare, 90′ in campo

EDDIE SALCEDO (A) – Spezia-Cagliari 2-0: non convocato

EDOARDO VERGANI (A) – Salernitana-Sassuolo 2-2: non convocato

VALENTINO LAZARO (C) – Benfica-Vizela 1-1: titolare, 90′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Basilea-Servette 2-0: titolare, sostituito al 66′

DARIAN MALES (C) – Basilea-Servette 2-0: non convocato

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Brest-Olympique Marsiglia 1-4: in panchina, subentra al 66′

MARTIN SATRIANO (A) – Brest-Olympique Marsiglia 1-4: titolare, sostituito al 71′, un’ammonizione

SAMUELE MULATTIERI (A) – Benevento-Crotone 3-1: titolare, 90′ in campo

MICHELE DI GREGORIO (P) – Monza-Vicenza 4-0: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Monza-Vicenza 4-0: non convocato

GAETANO ORISTANIO (A) – FC Volendam-Excelsior 2-5: titolare, sostituito al 35′

FILIP STANKOVIC (P) – FC Volendam-Excelsior 2-5: titolare, 90′ in campo

FACUNDO COLIDIO (A) – Aldosivi-Tigre 1-0: in panchina, subentra al 70′

TIBO PERSYN (C) – Royal Excelsior Virton-KVC Westerlo 1-0: non convocato