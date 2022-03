Ambrosini: «Inter, dopo derby prestazioni non all’altezza! Una sensazione»

L’Inter non va oltre l’1-1 con il Torino perdendo terreno dal Milan capolista e rimanendo dietro il Napoli. Ambrosini, opinionista di DAZN, analizza le prestazioni della squadra di Inzaghi soprattutto dopo la botta subita con il Milan.

RIMONTA FATALE – L’Inter continua a faticare in campionato conquistando un solo punto sul campo del Torino. Secondo Massimo Ambrosini, la botta subita nel derby è stata decisiva: «Prima del derby era arrivata lì con un altro modo di giocare. Secondo me il problema è psicologico in questo momento, perché in Champions League ha fatto due partite di altissimo livello e nello stesso periodo in campionato ha raccolto sei punti. Quindi è indubbio che un ragionamento bisogna farlo: dove porterà lo vedremo dalla prossima. Forse è un insieme di cose, la sensazione è che dopo il derby la questione fosse più complicata di quanto potesse sembrare. Da quella botta lì le prestazioni della squadra in campionato, al di là di qualche episodio sfortunato, non sono state all’altezza sia del campionato precedente sia delle prestazioni fatte in Champions League».

EPISODIO – Sul rigore non dato al Torino, Ambrosini pone una domanda: «Rigore? Se c’è stato un check, c’è da chiedersi come è stato possibile che il VAR non abbia richiamato l’arbitro per fargli prendere in autonomia una decisione. Il Torino ha fatto la partita anche nelle fasi in cui giocava meno bene, con l’Inter secondo me non si è solo difeso ma quando ha potuto è andato».