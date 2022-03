Torino-Inter, disastro Guida-Massa! Rigore su Belotti: la moviola – CdS

In Torino-Inter, secondo il Corriere dello Sport la colpa non è di Rocchi che ha mandato in campo ad arbitrare due internazionali, ma quello che hanno combinato è difficile da spiegare. Di seguito la moviola del quotidiano romano.

LA MOVIOLA – Al Torino manca un rigore clamoroso, e secondo il Corriere dello Sport non ci sono scusanti né per non averlo visto in campo, né soprattutto per non averlo rilevato al VAR. Un vero fallimento per l’AIA che, – aggiunge il quotidiano -, ha anche questo sulla coscienza. Ranocchia colpisce con la sinistra il destro di Belotti, rigore chiaro. Guida dopo il contatto si avvicina e indica il pallone. Voto 3,5 per lui, 3 per Massa: il più grosso errore da quando esiste il VAR porterà il suo nome.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna

