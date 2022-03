VIDEO – Torino-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Inter, posticipo della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



PARI NERISSIMO – Torino-Inter 1-1 nel posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. L’Inter pareggia in pieno recupero ma non può certo essere soddisfatta. Il Torino parte meglio e passa al 12′: corner deviato da Tommaso Pobega e nell’area piccola Gleison Bremer mette dentro. Imbarazzante la staticità della difesa e, per l’ennesima volta, di Samir Handanovic fermo a guardare. Questo anche perché, dalla parte opposta, Etrit Berisha sì che si butta per negare l’1-1 sui colpi di testa di Lautaro Martinez e Andrea Ranocchia, con un doppio miracolo quasi in fotocopia. Quest’ultimo al 36′ è protagonista di un intervento su Andrea Belotti sul quale il Torino chiede rigore, ma arbitro e VAR fanno proseguire. Federico Dimarco, entrato all’intervallo, ha la palla dell’1-1 ma tira addosso a Berisha. Fa ancora peggio Edin Dzeko, ben due volte: all’ora di gioco manda a lato l’unica giocata azzeccata di Matias Vecino, all’89’ si divora il pareggio sempre di testa spedendo incredibilmente alto nell’area piccola. In mezzo Robin Gosens salva a porta vuota su Josip Brekalo e al 91′ Pobega fallisce il 2-0 di testa. Se non altro il bosniaco al 93′ serve Alexis Sanchez meglio piazzato: il suo destro sbatte sul palo ed entra. Ma ora il Milan è sopra a prescindere dalla partita in meno (+4 dei rossoneri).

Video con gli highlights di Torino-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.