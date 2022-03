Inter salvata da un gol di Sanchez strappa un punto a Torino – CdS

E un’Inter troppo brutta per essere vera secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola. Senza Marcelo Brozovic in regia i problemi sono sempre gli stessi.

LA PARTITA – L’Inter strappa un punto sul campo del Torino e viene salvata dal gol di Alexis Sanchez praticamente allo scadere. Il Milan ora è primo a +4 in classifica, anche se ricordiamo con una partita in meno da giocare. Sorpasso anche del Napoli, e la Juventus dietro di appena una vittoria. Le affermazioni contro Salernitana e Liverpool, secondo il quotidiano romano, avevano illuso che il periodo difficile fosse alle spalle e invece contro un Torino grintoso, non sono andati oltre l’1-1. Senza Marcelo Brozovic, sostituito da Matìas Vecino, la costruzione da dietro era impossibile perché l’uruguaiano non ha le caratteristiche di per ricevere il pallone, proteggerlo e farlo girare. Male anche Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, incapaci di dare qualità e sempre sotto nel duello con Lukic e Mandragora.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

