Nota tattica di Torino-Inter: Vecino assente in mezzo, non solo in regia

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Torino-Inter parliamo di Vecino.

REBUS NON RISOLTO – Torino-Inter si apriva fin dalla vigilia con un rebus. Quello relativo alla sostituzione di Marcelo Brozovic. La scelta di Inzaghi alla fine è caduta su Vecino. Riproposto come vertice basso dopo l’esperimento, durato solo 45 minuti, contro l’Empoli in Coppa Italia. Purtroppo contro i granata la risposta è stata la stessa.

PROBLEMA NELLE DUE FASI – Vecino non è Brozovic, e fin qui tutto facile. In carriera però ha coperto il ruolo di vertice basso. Pensate ai suoi primissimi tempi all’Inter. E anche in questa stagione lo ha fatto regolarmente con la maglia dell’Uruguay. La scusa della scarsa abitudine quindi regge fino a un certo punto per giustificare una prestazione totalmente negativa. In entrambe le fasi. Questa è la sua heatmap presa da WhoScored:

A livello posizionale il numero 8 è stato diligente, risultando sempre presente davanti alla difesa. Ma la mera presenza non basta. Difensivamente ha coperto poco e maluccio, senza tentare nessun contrasto e con solo 3 recuperi all’attivo. Lasciando spesso la difesa abbandonata nelle incursioni avversari. Poi c’è il gioco. Questa è la grafica dei suoi tocchi, sempre da WhoScored:

In totale i tocchi di Vecino sono 44, con 35 passaggi. Lo stesso totale di Handanovic. Pochi, nel caso non fosse chiaro. Di cui solo 21 realizzati, per una percentuale del 62%. Dati che possiamo definire preoccupanti per il giocatore deputato ad avviare la manovra. Una scelta che non ha ripagato Inzaghi. Che ha ancora da risolvere il rebus regista.