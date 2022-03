Jacobelli: «Guida e Massa dopo Torino-Inter dovevano dimettersi!»

Xavier Jacobelli, Direttore di TuttoSport, questa mattina in un suo editoriale sul quotidiano ha commentato il contatto tra Ranocchia e Belotti.

“ERRORE GRAVE” – Jacobelli, su TuttoSport il giorno dopo di Torino-Inter esprime tutta la sua disapprovazione in merito alla direzione di gara dell’arbitro Guida soprattutto in occasione del contatto Ranocchia-Belotti: «BASTA, è già che ci siamo aggiungiamo anche il punto esclamativo. La misura degli obbrobri arbitrali era già colma da tempo e, tuttavia, confermando che quando si tocca il fondo c’è sempre qualcuno che comincia a scavare, domenica 13 marzo 2022, allo stadio Olimpico Grande Torino, hanno passato il segno l’ineffabile Guida e l’impareggiabile Massa. Massa al fischio finale di Torino-Inter avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni insieme a Guida. I due arbitri hanno iscritto il loro nome a caratteri cubitali nella storia del campionato, capitolo senza pudore. Un campionato bellissimo come la lotta scudetto più entusiasmante condizionato da questi errori sesquipedali. Ne abbiamo abbastanza di un regolamento bizantino, ampolloso, cervellotico che sembra fatto apposta per esaltare non solo la difformità di giudizio, ma l’inadeguatezza tecnica di troppi direttori di gara. Quello di ieri sera è doppiamente grave, perché il rigore negato a Belotti era tanto evidente quanto allucinante è stata la decisione arbitrale. Anche i tifosi di Milan, Napoli e Juventus hanno motivo per essere imbufaliti».