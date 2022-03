Biasin: «Senza Brozovic l’Inter non sa cosa fare! Serve inventare altro»

Per Biasin uno dei motivi principali della mancata vittoria dell’Inter ieri sera a Torino è stato l’assenza di Brozovic. Nel corso della trasmissione Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista vede troppe difficoltà senza il croato.

ANCORA UNA STECCA – Fabrizio Biasin è amareggiato: «Io credo che l’Inter abbia sbagliato clamorosamente l’approccio, è una cosa che non ti puoi permettere. Come col Sassuolo trovavi una squadra che sa fare un certo tipo di calcio, l’Inter è entrata molto male. Poi ha provato a costruire qualcosa, ma questa è una squadra che purtroppo non può fare a meno del suo giocatore più forte: Marcelo Brozovic. Non perché sia il centrocampista più forte dell’Universo, ma perché non ha un’alternativa. Secondo me quest’anno Brozovic è diventato ancora più centrale rispetto all’anno scorso, in sua assenza credo che si debba trovare un’alternativa tattica più che sul singolo giocatore. Questa squadra è abituata a dare duecento palloni a questo giocatore qui, senza non sanno cosa fare. Secondo me non c’è un altro giocatore che è in grado di fare quello che sa fare Brozovic: senza bisogna inventare altro. Simone Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, per quello che si diceva quest’estate, non c’è niente di male a dire che a Torino abbia sbagliato. Sui cambi poteva fare altro, Denzel Dumfries fuori non so perché e mi sarei immaginato qualche soluzione tattica diversa».