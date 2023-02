Impallomeni: «Porto squadra molto forte. Si decide tutto in Portogallo»

L’Inter dovrà giocare questa sera l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Simone Inzaghi e Sergio Conceicao si ritroveranno da avversari, Stefano Impallomeni ha parlato così del match su TMW Radio.

DURA – Inter e Porto si scontreranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Stefano Impallomeni ha commentato così su TMW Radio la partita: «Il Porto è una squadra molto forte, esperta perciò credo sia una partitaccia per l’Inter. L’Inter è più forte, ma sarà dura e lo sa Inzaghi. Il Milan ha vinto con il Tottenham, il Napoli ha superato l’Eintracht, manca il terzo acuto dei nerazzurri. I portoghesi sono concreti, per me si decide tutto in Portogallo».