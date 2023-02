Paventi: «Inter conosce solidità del Porto! Servirà sfruttare una cosa»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato dell’Inter impegnata questa sera contro il Porto per gli ottavi di finale di Champions League

IMPORTANTE – Queste le parole di Paventi: «La gara di San Siro sarà molto importante. Un’Inter che scenderà in campo con quella che Inzaghi ritiene sia la migliore formazione possibile: in attacco oltre all’intoccabile Lautaro Martinez la scelta è caduta su Dzeko. Una formazione che stasera dovrà sfruttare al massimo quello che ha appreso di buono in queste ultime due stagioni: la vittoria ad Anfield dello scorso anno, il girone di quest’anno con la doppia sfida col Barcellona. Serve un’Inter di quel tipo per cercare di uscire con una vittoria questa sera e giocarsi tutto in Portogallo. Conceicao sa delle difficoltà e della forza dell’Inter, la stessa cosa i nerazzurri che conoscono la solidità di una squadra che arriva da 10 vittorie consecutive fra coppa e campionato».