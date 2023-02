Milito: «Inter, col Porto dura ma ho fiducia! Girone ha dato spinta in più»

Diego Milito, ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter a poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro il Porto valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l’anticipazione nel MatchDay odierno (vedi articolo) ecco tutte e dichiarazioni del “Principe”

CASA – Queste le parole di Milito: «Sempre una grande emozione, speciale tornare a casa mia. Qui ho vissuto momenti bellissimi, sempre una grande emozione. Ho trovato un’atmosfera straordinaria, ringrazio la gente che lavora, lo staff, l’allenatore, il mister tutti mi hanno trattato in maniera eccezionale, ho parole solo di ringraziamento».

TORO – Milito parla a proposito di Lautaro Martinez e di Inter-Porto in programma questa sera: «Stiamo vedendo un ottimo Lautaro, il Mondiale gli ha dato spinta e fiducia che è importante per tutti i giocatori e soprattutto per gli attaccanti. È in ottima forma, speriamo continui così. Come si prepara Inter-Porto? Si prepara nella miglior maniera, è importante curare tutti i dettagli, di fronte trovi squadre molto forti negli ottavi di finale. Sarà una partita dura, difficilissima. Ma i nerazzurri sono in grado di fare una grande partita, hanno una grandissima squadra, sono fiducioso».

PERCORSO – Milito ripercorre il cammino sin qui dell’Inter in Champions League: «Non era facile il girone dell’Inter. Ha fatto un ottimo girone contro avversari forti. Questo girone gli ha dato una spinta in più. I tifosi? Li ringrazio per il loro affetto, grazie per tutto quello che mi hanno dato, sarà sempre per tutta la vita».