Bologna, allenamento mattutino: Thiago Motta ne recupera 2 verso l’Inter

Mattinata di lavoro per il Bologna che si prepara alla sfida all’Inter in programma domenica. Buone notizie per Thiago Motta che recupera due elementi per il match del Dall’Ara

REPORT – Il Bologna si è allenato questa mattina per prepararsi alla sfida all’Inter di domenica. Di seguito il report dell’allenamento: “Continuano a Casteldebole gli allenamenti della squadra verso #BFCInter di domenica: oggi i rossoblù hanno svolto un’attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella. Adama Soumaoro e Nicola Sansone sono rientrati in gruppo e si sono allenati regolarmente con i compagni, differenziato per Kevin Bonifazi e Joshua Zirkzee, terapie per Marko Arnautovic. Riccardo Orsolini è rimasto a riposo per un leggero stato febbrile”.

Fonte: bolognafc.it