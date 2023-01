Impallomeni: «Inter paga due problemi. Errore a Monza fa la differenza»

Dopo il pareggio di sabato sera per 2-2, si continua ad analizzare la prestazione dell’Inter a Monza. Anche l’ex calciatore Stefano Impallomeni, sulle frequenze di TMW Radio, ha analizzato quanto visto all’U-Power Stadium. Soffermandosi anche sul gol non concesso ai nerazzurri.

ERRORE ARBITRALE – Stefano Impallomeni ha analizzato la prestazione dell’Inter contro il Monza, commentando anche il grave errore di Sacchi: «Nel secondo tempo è stata una squadra diversa. Quell’episodio ha fatto la differenza, ma bisognava chiuderla prima. Con il VAR si poteva prendere un po’ più di tempo e valutare meglio, chi ha sbagliato pagherà come successo in passato. L’Inter ha un problema di concentrazione, ma prende troppi gol. Non la metto fuori dalla corsa scudetto però, è ancora tutto aperto. I nerazzurri possono battere chiunque, ma pagano un avvio sbagliato e la mancanza di continuità soprattutto in trasferta»