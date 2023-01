Vanni: «Skriniar sempre più difficile, per l’Inter derby sarà importantissimo»

Franco Vanni, ospite della trasmissione Calcio Totale su Rai Sport +, ha parlato della situazione legata al rinnovo si Skriniar. Il giornalista ha poi parlato dell’imminente derby di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan e dei numerosi problemi fisici dei nerazzurri.

RITARDO − In casa Inter continua a tenere banco la situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar. Sull’argomento si è così espresso il giornalista Franco Vanni: «Diciamo che orami bisogna abituarsi a pensare alla Serie A come a un campionato di passaggio. Quindi è normale che un calciatore che ha fatto bene in Italia voglia andare in un campionato dove può guadagnare più soldi. Quando penso a Skriniar non penso solo a un ragazzo che ha da scegliere tra il cuore e il portafoglio. Io penso soprattutto a un giocatore che al PSG ha l’occasione di giocare con Lionel Messi e Kylian Mbappé. Se rimarrà sarà un gesto forte e si candida a diventare il capitano dell’Inter dei prossimi anni. Comunque è una cosa sempre più difficile. Giuseppe Marotta, che è una persona avvedutissima, a novembre aveva detto che contava di chiudere la questione prima del Mondiale. Siamo in ritardo».

SITUAZIONE DIFFICILE − Il giornalista ha poi parlato dei tanti infortuni dell’Inter in ottica del derby in finale di Supercoppa Italiana: «Un derby è sempre importante e lo è soprattutto per l’Inter. I nerazzurri sono passati da una sorta di paradiso contro il Napoli, con tutta la rosa a disposizione, a una situazione difficilissima. Pareggio con il Monza, Romelu Lukaku disastroso che passeggia e il giorno dopo le notizie di Hakan Calhanoglu fuori, Nicolò Barella da valutare e Marcelo Brozovic in dubbio. I nerazzurri arrivano abbastanza ammaccati e quattro giorni fa non lo avremmo detto».