Campionato Primavera 1, 13ª giornata: risultati e classifica. Scatto Inter

La vittoria per 1-2 in casa dell’Empoli dell’Inter permette di salire in classifica nel Campionato Primavera 1, lasciando le posizioni peggiori. Ora la squadra di Chivu è tredicesima e nel prossimo turno avrà il derby per provare a scavalcare anche i rossoneri.

Juventus-Lecce 0-0

Milan-Napoli 2-2

Fiorentina-Roma 2-1

Sassuolo-Bologna 0-0

Cagliari-Atalanta 1-0

Frosinone-Torino 1-3

Empoli-Inter 1-2

Sampdoria-Cesena 4-2

Udinese-Verona 2-2

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – CLASSIFICA

Roma 29

Torino 26

Juventus 25

Fiorentina 23

Sassuolo 23

Frosinone 22

Cagliari 22

Bologna 20

Lecce 18

Verona 18

Empoli 17

Milan 16

Inter 14

Atalanta 14

Napoli 13

Sampdoria 12

Udinese 5

Cesena 4

PROSSIMO TURNO

QUATTORDICESIMA GIORNATA

Roma-Sassuolo sabato 14 gennaio ore 11

Lecce-Fiorentina sabato 14 gennaio ore 13

Napoli-Juventus sabato 14 gennaio ore 13

Cesena-Udinese domenica 15 gennaio ore 11

Atalanta-Frosinone domenica 15 gennaio ore 12.30

Bologna-Cagliari domenica 15 gennaio ore 13

Inter-Milan domenica 15 gennaio ore 14.30

Torino-Sampdoria domenica 15 gennaio ore 16.30

Verona-Empoli lunedì 16 gennaio ore 14.30