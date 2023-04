Immobile sulla strada del recupero! Messa l’Inter nel mirino − Sky

Ciro Immobile sta lavorando in maniera personalizzata dopo l’incidente di domenica scorsa. La Lazio spera di recuperarlo già contro l’Inter a San Siro

OBIETTIVO − La Lazio spera di recuperare al più presto Immobile. L’attaccante della Nazionale, domenica 16, è stato vittima di un brutto incidente in macchina a Roma contro un tram. Fortunatamente sia il giocatore che le figlie e l’autista del mezzo sono usciti illesi riportando solamente qualche ferita. Per Immobile, frattura ad una costola. L’allarme sta rientrando tant’è, come riporta Matteo Petrucci di Sky Sport 24, l’attaccante si sta già allenando parzialmente con la squadra. Contro il Torino, in questa giornata, andrà solamente in panchina ma non giocherà. Nel mirino la gara contro l’Inter del 30 aprile a San Siro.