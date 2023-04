Palmeri: «Lukaku? C’è inadeguatezza nel combattere il razzismo»

Il ricorso dell’Inter per Lukaku non è stato vergognosamente accettato. Decisione scontata, il belga salterà la gara di Coppa Italia contro la Juventus. Palmeri non ci sta

INADEGUATEZZA − Niente da fare per Romelu Lukaku, la corte d’Appello ha respinto il ricorso dell’Inter sulla squalifica rimediata nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Tancredi Palmeri ritiene discutibile la decisione presa. Il suo sfogo su Twitter: «Hai voglia a fare le campagne antirazzismo quando poi in campo i giocatori oggetti di razzismo sono puniti. Mi dispiace dirlo, ma le istituzioni del calcio italiano nel confermare la squalifica a Lukaku mostrano come minimo una congenita inadeguatezza nel combattere il razzismo».