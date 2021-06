Immobile è pronto per Belgio-Italia. L’attaccante della Lazio, protagonista in conferenza stampa, parla del prossimo impegno della Nazionale Italiana soffermandosi sul duello con Lukaku, attaccante dell’Inter e principale pericolo per la difesa azzurra. Palla a… Inzaghi

SFIDA TRA BOMBER – Venerdì sera a Euro 2020 andrà in scena una sfida tra due centravanti che in Serie A hanno dimostrato tutto il loro valore. A presentare la sfida è l’italiano Ciro Immobile, che parla così del suo pari ruolo belga: «Romelu Lukaku è un giocatore fortissimo. Abbiamo la fortuna di conoscerlo bene e averlo nel nostro campionato. Se la vedranno i difensori contro di lui… Sarà una bella battaglia! L’ultima volta nella sfida contro lui ci ha fatto due gol, mettete Italia contro Belgio… Evitiamo la sfida! Ha una forza fisica devastante e velocità. Rispetto agli ultimi anni è cresciuto. Il lavoro con Antonio Conte lo ha migliorato tanto, perché ha sempre avuto forza e velocità. Ed è un grande lavoratore. Chi è più forte tra me e lui? Io vado avanti per la mia squadra e lo lascio decidere voi. Lo chiederemo a Simone Inzaghi…». Queste le parole di Immobile in vista dei quarti di finale Belgio-Italia, che lo vedranno contrapposto a Lukaku. L’attaccante dell’Inter negli ultimi giorni ha dato modo di parlare di sé, perché tutti si chiedono chi dovrà marcarlo…