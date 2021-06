Lautaro Martinez è stato protagonista con la maglia dell’Argentina nel match contro la Bolivia, siglando il gol del 4-1 finale. Sul proprio profilo Instagram, l’attaccante argentino ha espresso tutta la sua felicità e si è congratulato con Messi per l’ennesimo record.

VITTORIA IMPORTANTE – Entrato in campo al 63′ al posto di Sergio Aguero, il numero 10 dell’Inter Lautaro Martinez ha impiegato solo 2 minuti per trovare la via della rete, mettendo il sigillo finale all’incontro contro la Bolivia con il gol del 4-1. L’Argentina chiude così la fase a gironi al primo posto con 10 punti e ai quarti sfiderà l’Ecuador. Per il “Toro” è il primo gol in questa Copa América. Sul proprio profilo Instagram, Lautaro Martinez ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per il passaggio del turno, ma ha anche spostato l’attenzione su ciò che aspetta l’Argentina, per mantenere alta la concentrazione. Ne ha approfittato anche per fare le congratulazioni a Lionel Messi, per l’ennesimo record battuto dal fuoriclasse argentino. La “Pulce” infatti è diventato il giocatore con più presenze nella storia dell’Argentina, con ben 148 gettoni. Queste le sue parole: «Vittoria importante per chiudere la prima fase a gironi e pensare a ciò che sta arrivando. Congratulazioni Leo Messi per un nuovo record». Di seguito il suo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)