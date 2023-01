Hernanes: «L’Inter ha vinto grazie all’agonismo, che è mancato al Napoli»

L’ex Inter Hernanes ha parlato a Sportitalia riguardo la vittoria di ieri contro il Napoli dei nerazzurri. Secondo lui gli azzurri restano i migliori in Serie A.

INCIDENTE – Secondo il Profeta Hernanes, la sconfitta del Napoli contro l’Inter è stata solo un incidente di percorso: «Sicuramente il Napoli ha il vantaggio più importante. Ieri però penso ci sia stato un incidente di percorso. Ha i giocatori giusti, ognuno fa il suo e lo fa bene. È la squadra più forte secondo me in Italia a livello tecnico. La squadra di Inzaghi è stata brava a trovare il giusto agonismo per non lasciare gli spazi al Napoli. Queste partite qua si vincono proprio con la voglia di vincere, che è mancata al Napoli». Queste le parole dell’ex Inter, oltre che di Lazio e Juventus in Italia.