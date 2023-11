Di Canio: «Inter ha tutte le qualità per vincere lo scudetto!»

Di Canio esprime un suo parere riguardo l’Inter prima in classifica, soprattutto dopo la grande vittoria in casa dell’Atalanta. L’ex giocatore ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.

LOTTA SCUDETTO – Paolo Di Canio ha parlato così della squadra nerazzurra prima in classifica: «L’Inter è quella forte forte e in questa stagione lo sta dimostrando, la Juventus sta a due punti da loro in classifica. Il Napoli non è quello dell’anno scorso e il Milan non è continuo. Questa vittoria dei bianconeri dà motivazione. L’Inter per esperienza e qualità è la più accreditata per la vittoria dello scudetto, ha effettuato un upgrade rispetto la scorsa stagione».