Collovati: «L’Inter può recuperare Lukaku! Pensate al potenziale che ha»

Collovati è ottimista sulla possibilità di rivedere Lukaku ai livelli del biennio 2019-2021. Intervenuto durante la trasmissione Calcio Totale su Rai Sport +, l’ex difensore fa anche un parallelo col Milan.

LA CONTENDENTE – Fulvio Collovati ritiene l’Inter la più attrezzata per vincere la Serie A: «Ecco perché dico ancora l’Inter. Ha la possibilità di recuperare Romelu Lukaku, ha Edin Dzeko che è veramente un grande giocatore e Lautaro Martinez, senza contare Joaquin Correa: pensate che potenziale offensivo ha. Il Milan ha Rafael Leao e Olivier Giroud, Divock Origi è un incompiuto e acquisto fin qui deludente, per non parlare di Ante Rebic e Charles De Ketelaere. Il problema del Milan è l’attacco, che non fa gol: è il centrocampo che lo sta trascinando, con Leao».