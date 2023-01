Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 6 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − In serata spunta concorrenza per Giorgio Scalvini, con la Juventus che lo ha osservato direttamente in Spezia-Atalanta (vedi articolo). Ormai da scartare il nome di Yann Sommer, che va al Bayern Monaco, mentre sembra fattibile in tempi brevi il rinnovo di Edin Dzeko e non si esclude quello di Stefan de Vrij. Pochi gli sviluppi per acquisti immediati.

Mercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Per Milan Skriniar è passato un altro giorno senza risposta e, soprattutto dopo le parole di Giuseppe Marotta, il rischio che possa andare via è sempre più concreto. Ionut Andrei Radu, di rientro dalla Cremonese, può andare anche in Francia oltre che in Italia (vedi articolo). Ha inoltre parlato l’agente di Denzel Dumfries, Rafaela Pimenta, che si è espressa sulle voci che vedrebbero l’olandese vicino a lasciare l’Inter nel 2023 (vedi articolo).