Gyombér: «Salernitana nelle ultime mai inferiore a nessuno. Tranne l’Inter»

Gyombér, difensore della Salernitana, vede ancora possibilità di salvezza per i campani nonostante l’ultimo posto. Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore ungherese boccia solo la prova contro l’Inter di un mese fa.

SPERANZE VIVE – La Salernitana è ultima in classifica in Serie A con sedici punti, a -9 dal Cagliari quartultimo ma pure due partite in meno (Udinese e Venezia). Per Norbert Gyombér i campani non devono mollare: «Margini per salvarsi? Penso proprio di sì. Siamo una squadra discreta: nelle ultime partite, tranne quella con l’Inter, non siamo mai stati inferiori a nessuno e questo ci dà fiducia. Una vittoria cambierebbe tutto».

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Esposito



