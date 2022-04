Zaniolo ceduto con Spalletti, che lo rivuole al Napoli! Guadagno Inter – CdS

Zaniolo può lasciare la Roma a fine stagione e spunta anche il nome del Napoli. Nel caso ritroverebbe Spalletti, con il quale fu ceduto dall’Inter nel 2018 (mantenendo una percentuale). Ne parla il Corriere dello Sport.

IN USCITA – Nicolò Zaniolo non sta vivendo certo un ottima stagione e su di lui si riaccendono le voci di mercato. Si è parlato a lungo della Juventus, ma oggi il Corriere dello Sport fa un nome a sorpresa: il Napoli. Non un semplice interesse, ma un pressing concreto per portarlo in azzurro nella prossima stagione. Ad apprezzarlo Luciano Spalletti, che lo aveva convocato da professionista per la prima volta quattro anni fa in Atalanta-Inter (14 aprile 2018). In nerazzurro Zaniolo non ha mai esordito, passando alla Roma l’estate seguente come parziale contropartita per Radja Nainggolan. Proprio da questa operazione è rimasta una percentuale sulla futura rivendita, del 15%, perciò ogni mossa su Zaniolo va tenuta in considerazione anche dall’Inter per un possibile guadagno ulteriore (vedi articolo). La valutazione fatta dalla Roma è attorno ai cinquanta milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini



