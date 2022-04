Singo nel mirino dell’Inter ma non solo: lo ha già richiesto un ex – TS

Singo del Torino sta facendo una buona stagione e, come Bremer, è un nome che l’Inter guarda in casa granata (vedi articolo). Da Tuttosport si fa il punto sulle squadre che vogliono l’ivoriano.

RICHIESTO – Wilfried Singo è uno dei punti di forza del Torino e anche in questa stagione sta mostrando le sue qualità. Le aveva già fatte vedere nella scorsa, mettendosi in luce proprio contro l’Inter sia all’andata sia al ritorno. Proprio in quest’ultima partita, tredici mesi fa, aveva sorpreso Antonio Conte anche perché appena tornato dopo una positività al COVID-19. Secondo Tuttosport l’ex allenatore dell’Inter ha fatto seguire Singo anche dal suo vice Cristian Stellini, dando mandato a Fabio Paratici per portarlo a Londra. Netta la risposta di Urbano Cairo: per il Torino è incedibile. Il pressing degli Spurs però continuerà e non sarà l’unico. Il quotidiano di Torino mette in corsa per Singo anche Inter, Juventus, Milan, Atlético Madrid e diversi club di Premier League, con una valutazione che da qui in avanti potrà ancora crescere.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte



