Graziani: “Genoa bruttissimo, Inter meravigliosa. Sul futuro di Esposito…”

Francesco Graziani, ospite in studio a “SportMediaset XXL”, ha commentato Inter-Genoa. Vittoria roboante arrivata per merito dei nerazzurri, ma anche per le grosse carenze dei genoani, soprattutto su Lukaku. Il campione del mondo 1982 commenta poi la storia di giornata: il primo gol di Sebastiano Esposito in Serie A.

BENE INTER, GENOA MALISSIMO – L’Inter vince 4-0 anche senza alcuni titolari. Merito della qualità della rosa di Antonio Conte, nonostante alcune lamentale, ma anche di un Genoa mai davvero in partita. Questo il commento di Francesco Graziani: «Grandi meriti all’Inter, ma io ho visto una squadra più brutta degli ultimi 10 anni nel Genoa. Difendevano male, sbagliavano tutto. Quando marchi Romelu Lukaku, se tu ti fai sentire da lui, lui va a nozze. Devi stargli a 50 cm, così lui non sa dove girarsi. Anche sul secondo gol di Lukaku: se ti punta, lo sai, 9 volte su 10 va sul sinistro, allora coprigli il sinistro».

MOMENTO STRAORDINARIO – Con i 3 punti di ieri, l’Inter chiude l’anno in vetta alla classifica. Ecco Graziani sul primo posto dei nerazzurri: «Quest’Inter è meravigliosa, sta facendo qualcosa di straordinario. L’ha detto anche Antonio, non si aspettava questo tipo di stagione, questo tipo di risultati».

ESPOSITO – Infine, un pensiero anche su Sebastiano Esposito, che ha segnato il primo gol in Serie A. Graziani elogia il talento classe 2002, ma invita alla prudenza. Queste le sue parole: «Questo è un ragazzo che avrà un futuro meraviglioso, anche per il calcio italiano. Però, per andare avanti coi traguardi che l’Inter vuole raggiungere, ci vuole un altro attaccante, viste le tante partite e i tanti impegni».