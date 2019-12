Marino (dg Atalanta): “Kulusevski, mi auguro resti in Italia. Ora stia sereno”

Intervistato ai microfoni di “DAZN”, Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato di Dejan Kulusevski, in prestito al Parma e nel mirino dell’Inter

FUTURO KULUSEVSKI – Queste le parole di Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, sul futuro di Dejan Kulusevski, giocatore degli orobici in prestito al Parma e nel mirino dell’Inter: «Io credo che, in questo momento, dobbiamo essere innanzitutto molto contenti dell’evoluzione e della crescita di Kulusevski, che è uno dei nostri prodotti del settore giovanile, così come ce ne sono tanti altri in Italia. Sta crescendo tanto, dobbiamo lasciarlo sereno e tranquillo perché ha l’opportunità veramente di iniziare una carriera strepitosa. In Italia, mi auguro».